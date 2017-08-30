15:57 30.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100172607:roman

Климкин посетит дипломатическую встречу в Будапеште

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин переговорит с главой МИДа Белоруссии по поводу исчезновения украинского гражданина Павла Гриба. 

Климкин посетит дипломатическую встречу в Будапеште

Об этом Климкин написал в своем Twitter.

Глава МИДа Украины примет участие во встрече в формате "Вышеградской четверки". Климкин планирует узнать подробную информацию об исчезновении Гриба.

Предположительно, 19-ти летний юноша находится в заточении в районе Краснодарского края.

Также Климкин примет участие в стратегическом обсуждении "Восточного партнерства". Главный дипломат страны заявил, что очень важно уметь воспользоваться результатами встречи и умело использовать помощь Европейского союза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу со специальным представителем госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив