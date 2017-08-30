Климкин посетит дипломатическую встречу в Будапеште

Об этом Климкин написал в своем Twitter.

Глава МИДа Украины примет участие во встрече в формате "Вышеградской четверки". Климкин планирует узнать подробную информацию об исчезновении Гриба.

Предположительно, 19-ти летний юноша находится в заточении в районе Краснодарского края.

Также Климкин примет участие в стратегическом обсуждении "Восточного партнерства". Главный дипломат страны заявил, что очень важно уметь воспользоваться результатами встречи и умело использовать помощь Европейского союза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу со специальным представителем госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером.