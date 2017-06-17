09:49 17.06.2017 | Политика | Новости
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В США опубликована декларация о доходах Трампа за 2016

На днях американский президент Дональд Трамп опубликовал декларацию о своих доходах в 2016 году. Так, одни только гольф-клубы принесли еиу более 288 млн. долларов.

В США опубликована декларация о доходах Трампа за 2016

Соответствующая декларация опубликована на сайте бюро по вопросам этики правительства США, передает Deutsche Welle.

Согласно декларации, доходы Трампа превысили 340 млн долларов. В эту сумму включены доходы от владения полями для гольфа, курортом в штате Флорида и гонорары за книги.

В свою очередь 37,2 миллиона долларов Трамп заработал благодаря доходам от курорта "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, владельцем которого он является и 19,7 миллионов долларов - благодаря открывшемуся в прошлом году отелю в Вашингтоне.

Кроме того, он указал выплату гонорара за свои книги в сумме 7 млн долларов и пенсию в 84 тыс. долларов от Гильдии киноактеров США.

К слову, в сумме американский лидер задекларировал 1,4 миллиарда долларов в активах и порядка 598 миллионов долларов общих доходов за период с начала прошлого года до весны 2017 года.

Однако долг президента США составляет около 315 миллионов долларов.

Кстати, нынешняя финансовая декларация Трампа практически не отличается от прошлогодней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 190 членов Палаты представителей и Сената США от Демократической партии подали в суд на главу государства  Дональда Трампа.


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