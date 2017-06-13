Мэй пообещала начать переговоры по Brexit на следующей неделе

Об этом во вторник, 13 июня, во время своего визита во Францию заявила, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Великобритании в Европейсокм союзе "дверь всегда открыта".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Великобританию как можно быстрее начинать переговоры по Brexit. Она заверила что Евросоюз готов к переговорам и хочет провести их быстро, в соответствии с графиком.

Мы ждали выборов в Великобритании, и через несколько дней эти переговоры начнутся. Мы будем защищать интересы 27 государств-членов ЕС, а Великобритания будет защищать собственные интересы, - заявила Меркель, добавив, что переговоры по Brexit должны начаться "в ближайшие дни".