Украина и Таиланд подписали новое торговое соглашение

Во время пребывания в стране глава ведомства провел встречу со своим тайским коллегой Доном Прамудвинаем. Как сообщает пресс-служба МИД, стороны выразили обоюдную заинтересованность во всесторонней активизации украино-тайских отношений и согласовали график предстоящих политических контактов.

В результате встречи был подписан договор между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам. При этом в украинском внейшнеполитическом ведомстве отметили, что подписание такого документа повысит уровень координации между правоохранителями, прежде всего, во время расследований уголовных преступлений, совершенных на территориях Украины и Таиланда.

Было также подписано торгового соглашения с Таиландом, который является главным торговым партнером Украины в Юго-Восточной Азии с объемом двустороннего товарооборота в 2016 году более чем 600 миллионов долларов, что открывает дополнительные возможности для выгодного сотрудничества между двумя странами, - подчеркнули в МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин в Братиславе провел встречу с главой МИД Словакии Лайчаком.