12:32 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раду поступило представление о снятии неприкосновенности с Бобова, - Павел Пинзеник

В Верховную Раду Украины поступило представление о предоставлении согласия народных депутатов снятие депутатской неприкосновенности с депутата из группы "Видродження" Геннадия Бобова.

В Раду поступило представление о снятии неприкосновенности с Бобова, - Павел Пинзеник

В представлении также сказано, что парламент должен дать свое разрешение на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщил в среду, 24 мая, в кулуарах парламента глава парламентского комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник.

По его словам, представление уже поступило в Верховную Раду и зарегистрировано, однако в профильный комитет представление пока не поступило.

Вместе с тем глава профильного комитета отметил, что представление касается только дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, о разрешении на задержание и арест в нем речь не идет. Представления на других народных депутатов пока не поступали, - заверил Пинзеник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины 16 мая, поддержала проект постановления №6445. Согласно принятому документу депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Андрея Артеменко. Соответствующий документ поддержали 244 народных депутатов.


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