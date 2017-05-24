В Раду поступило представление о снятии неприкосновенности с Бобова, - Павел Пинзеник

В представлении также сказано, что парламент должен дать свое разрешение на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщил в среду, 24 мая, в кулуарах парламента глава парламентского комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник.

По его словам, представление уже поступило в Верховную Раду и зарегистрировано, однако в профильный комитет представление пока не поступило.

Вместе с тем глава профильного комитета отметил, что представление касается только дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, о разрешении на задержание и арест в нем речь не идет. Представления на других народных депутатов пока не поступали, - заверил Пинзеник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины 16 мая, поддержала проект постановления №6445. Согласно принятому документу депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Андрея Артеменко. Соответствующий документ поддержали 244 народных депутатов.