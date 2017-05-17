07:39 17.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Провайдеров будут штрафовать за невыполнение указа о блокировке российских сайтов - Нацкомиссия

За невыполнение указа президента Украины о блокировании российских сайтов предусмотрен штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Провайдеров будут штрафовать за невыполнение указа о блокировке российских сайтов - Нацкомиссия

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации предупреждает интернет-провайдеров об административной ответственности. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник вечером, 16 мая.

В ведомстве также напоминаю, что указ, который сегодня вступает в силу, в частности, предусматривает блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также к сайтам Mail.Ru Group и Яндекса.

Обращаем внимание, операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, что статьей 145 кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями − влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, – говорится с сообщении Нацкомиссии.

Там также отметили, что за повторное в течение года после наложения штрафа нарушение, предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полной блокировки российских сайтов нужно около двух лет и один миллиард долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 мая, редакция официальной государственной газеты " Урядовий курьер" опубликовала указ президента Петра Порошенко по новым санкциям Украины против российских компаний и физических лиц.


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