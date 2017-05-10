16:48 10.05.2017 | Политика | Новости
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Гройсман намерен посетить Израиль

Глава украинского правительства - Владимир Гройсман – намерен вскоре посетить государство Израиль.

Гройсман намерен посетить Израиль

Так, визит главы правительства планируется на период с 14 по 16 мая. В рамках данного визита темами для разговоров станут – работа двух страна в аграрной сфере, в делах области здравоохранения, взаимодействие в сфере высоких технологий и многое другое – передали на правительственном портале.

В рамках указанного визита Гройсман хотел бы провести переговоры с израильским премьером – Б. Нетаньяху, а также и главой Израиля – Р. Ривлином. Более того, Гройсман проведет встречу с сельскохозяйственным министром – У. Ариэлем.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле П. Климкин посетил Грузию.


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