Гройсман намерен посетить Израиль

Так, визит главы правительства планируется на период с 14 по 16 мая. В рамках данного визита темами для разговоров станут – работа двух страна в аграрной сфере, в делах области здравоохранения, взаимодействие в сфере высоких технологий и многое другое – передали на правительственном портале.

В рамках указанного визита Гройсман хотел бы провести переговоры с израильским премьером – Б. Нетаньяху, а также и главой Израиля – Р. Ривлином. Более того, Гройсман проведет встречу с сельскохозяйственным министром – У. Ариэлем.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле П. Климкин посетил Грузию.