13:25 20.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уверен, что США никогда не признают аннексию Крыма

Глава государства Украины Петр Порошенко глубоко убежден, что американское правительство никогда не признает аннексию Крыма.

Порошенко уверен, что США никогда не признают аннексию Крыма

Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.

Согласно Будапештскому меморандуму, США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

По словам Порошенко, республиканская, и демократическая партии Соединенных Штатов Америки уже длительное время поддерживают Украину.

"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - отметил Порошенко.

Также президент Украины подчеркнул, что имеет четкую позицию украинского государства.

"Ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - отметил лидер украинской страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", оккупационные "власти" Крыма намерены продать завод "Новый свет". За него власти России намерены взять 44-53 миллиона долларов.


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