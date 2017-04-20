Порошенко уверен, что США никогда не признают аннексию Крыма

Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.

Согласно Будапештскому меморандуму, США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

По словам Порошенко, республиканская, и демократическая партии Соединенных Штатов Америки уже длительное время поддерживают Украину.

"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - отметил Порошенко.

Также президент Украины подчеркнул, что имеет четкую позицию украинского государства.

"Ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - отметил лидер украинской страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", оккупационные "власти" Крыма намерены продать завод "Новый свет". За него власти России намерены взять 44-53 миллиона долларов.