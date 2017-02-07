В Белом доме заявили о игнорировании прессой ряда терактов

Об этом сообщает телеканал CBS.

"Это дошло до точки, где об этом даже не сообщается. Во многих случаях, очень, очень нечестная пресса не хочет сообщать об этом. У них есть свои причины, и вы понимаете, какие, " - сказал президент Трамп.

Как сообщают в Белом доме, радикальные исламские террористы намерены нанести удар США, как они это сделали 11 сентября 2001 года, а также в Бостоне и в Сан-Бернардино. В свою очередь Дональд Трамп подчеркнул, что теракты происходят по всей Европе, в частности в Париже и Ницце.

Кроме того, глава Америки пообещал победить "Исламское государство" и призвал НАТО поддержать США в борьбе с терроризмом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Белом доме рекомендуют газете The New York Times извиниться перед президентом США после публикации статьи "Трамп и его подчиненные пересматривают тактику после череды ошибок".