17:26 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты хотят вернуть налоговую милицию

Инициатива о возвращении налоговой милиции принадлежит депутатам-членам Налогового комитета.

Депутаты хотят вернуть налоговую милицию

Народные депутаты- члены Налогового комитета, хотят вынести на рассмотрение Рады изменения в закон, направленные на восстановление в стране Налоговой милиции. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Сегодня, по его словам, депутаты Налогового комитета Рады инициируют изменения, которые могут восстановить налоговую милицию, несмотря на отношение Минфина. Соответствующий законопроект под названием "О налогообложении наследства" включен в повестку дня. Если Рада поддержит изменения, орган будет снова легитимизирован.

Как сообщал УРА-Информ, в столице налоговики разоблачили уклонителей от налогов.


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