11:45 27.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде иномарка влетела в пролет с электроопорами - ФОТО

В Ужгороде водитель на огромной скорости снёс три столба электроопоры. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Ужгороде иномарка влетела в пролет с электроопорами - ФОТО

управлением, врезался в три электрических столба. Прибывшие на место инцидента правоохранители установили, что причиной ДТП, вероятно, послужило пренебрежение правилами дорожного движения. 

Рулевой "немца" согласился пройти тест на драгере, алкогольных веществ в его крови обнаружено не было. 

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя составили административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства или иного имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Николаевщине в смертельное ДТП попал грузовой автомобиль.


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