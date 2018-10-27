В Ужгороде иномарка влетела в пролет с электроопорами - ФОТО

В Ужгороде водитель на огромной скорости снёс три столба электроопоры. Об этом передает dtp.kiev.ua.
управлением, врезался в три электрических столба. Прибывшие на место инцидента правоохранители установили, что причиной ДТП, вероятно, послужило пренебрежение правилами дорожного движения.
Рулевой "немца" согласился пройти тест на драгере, алкогольных веществ в его крови обнаружено не было.
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя составили административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства или иного имущества.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Николаевщине в смертельное ДТП попал грузовой автомобиль.