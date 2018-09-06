Боевики принудительно обыскали автомобиль миссии ОБСЕ

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, члены вооруженных формирований Российской Федерации принудительно обыскали автомобиль СММ ОБСЕ, прежде чем позволили представителям миссии продолжить движение.

По предварительным данным, подобный осмотр автомобиля миссии ОБСЕ противоречит мандату сотрудников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста.