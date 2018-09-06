13:19 06.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики принудительно обыскали автомобиль миссии ОБСЕ

Накануне пророссийские боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности патрулей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях. На этот раз наемники РФ обыскали автомобиль наблюдателей в районе населенного пункта Кременец.

Боевики принудительно обыскали автомобиль миссии ОБСЕ

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, члены вооруженных формирований Российской Федерации принудительно обыскали автомобиль СММ ОБСЕ, прежде чем позволили представителям миссии продолжить движение.

По предварительным данным, подобный осмотр автомобиля миссии ОБСЕ противоречит мандату сотрудников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста. 

 


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