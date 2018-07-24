Правительство Греции из-за пожара объявило чрезвычайное положение

По состоянию на утром вторника, 24 июля, из-за сильных лесных пожаров многим жителям пригородов Афин пришлось эвакуироваться. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова представителя греческой службы гражданской обороны Спироса Георгеу, такое решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о введении чрезвычайного положения.

Оно было введено в восточных и западных пригородах Афин. Одни из пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. В соседнем районе спасатели используют лодки, чтобы эвакуировать людей, оказавшихся на отрезанном огнем участке пляжа.

Власти также сообщают, что еще один крупный лесной пожар замечен в 50 километрах к западу от греческой столицы. Зона пожара создала плотную дымовую завесу, которая достигла городской черты, и ее в виде оранжевой дымки можно было наблюдать в небе над Афинами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Греции к западу от Афин в понедельник, 23 июля, вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Пожар возник в 55 километрах к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны, однако известно, что по меньшей мере 20 человек уже погибли.