07:29 24.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции бушует масштабный лесной пожар, погибли 20 человек - ФОТО, ВИДЕО

В Греции к западу от Афин в понедельник, 23 июля, вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов.

В Греции бушует масштабный лесной пожар, погибли 20 человек - ФОТО, ВИДЕО

Пожар возник в 55 километрах к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны.

Как сообщается, Prothotema, по меньшей мере 20 человек уже погибли. При этом, представитель правительства Греции заявил, что число погибших от пожаров, может быть и больше.

В свою очередь Димитрис Цанакопулос также отметил, что по меньшей мере 69 человек госпитализированы с травмами. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о погибших подтвердил руководитель Национального центра организаций здравоохранения Никос Папаэфстафиу. При этом общее число пострадавших, которые доставлены в больницы центральной области Аттика, достигает 25 человек, шесть из них находятся в реанимации.

Кроме того, многие числятся пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти датских туристов, которые пытались скрыться от пламени на лодке в этом районе. О них пока нет никаких известий.

К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу к другим населенным пунктам, в трех деревнях полностью сгорели несколько домов.

Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии бушуют лесные пожары. По состоянию на вторник, 26 июня, метеные власти начали эвакуацию местного населения. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Власти призвали людей экономить воду, чтобы ее можно было использовать для тушения огня. Под угрозой уничтожения 600 сооружений, по состоянию на сейчас эвакуировано почти 3000 жителей.


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