Происшествия

Россияне обстреляли Днепропетровскую область: под завалами ищут людей

Очередной ракетный удар по области.

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Сегодня ночью и утром 27 мая российская армия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области. На данный момент уточняется точна информация о разрушениях и пострадавших.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram сообщил, что предварительно есть серьезные разрушения, под завалами ищут людей, пишет УРА-Информ.

“Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей”, – написал он.

Где именно были обстрелы и когда, Резниченко не сообщил.

В тоже время председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, где именно были “прилеты”.

“На утро – три «прилета» в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно”, – написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее власти Киева сказали, когда в столице начнут работать детские сады.

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