В Запорожской области от ботулизма умерло уже пять человек

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления. Мужчина умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения.

По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерли.

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, грибных консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением и сомнительного качества.