Львов накрыло сильным градом - ВИДЕО

В результате непогоды в городе повреждены деревья, автомобили и линии электропередач. Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады,в районе Цитадели падали ветки, но там не повреждено никакого объекта.

Не справились с количеством воды два дождеприемника в Лычаковском районе. Сейчас коммунальные службы их расчищают. Есть информация о падении веток на улице Клепаровской. Сейчас там затруднено движение, - рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

По ее словам, сейчас в городе работают соответствующие службы. На улице Клепаровской от падения веток деревьев повреждены три автомобиля, а также линии электропередач.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в центральных и большинстве северных областей Украины, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях возможны грозы.