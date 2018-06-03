Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях Украины

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в воскресенье, 3 июня, в центральных и большинстве северных областей Украины, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях возможны грозы.

При этом шквалы по время грозы могут достигать 15-20 метров на секунду, - предупреждают синоптики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Украине погоду будет определять сухой атмосферный фронт.

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях температура воздуха прогреется до плюс 22-24 тепла, ожидаются небольшие осадки.