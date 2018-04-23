В Одессе ночью сгорели четыре автомобиля - ФОТО

Неизвестные подожгли машины, которые были припаркованы на улице Говорова. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, уже на месте происшествия спасатели установили, что горят автомобили припаркованные возле шестиэтажного жилого дома.

Огнем уничтожены три легковых автомобиля и один поврежден. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

К счастью, никто во время пожара не пострадал. Сейчас полиция устанавливает причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Софиевской Борщаговке в ночь на вторник, 3 апреля, сгорели пять машин. В результате пожара, к счастью, никто из людей не пострадал. Вместе с тем машины сгорели полностью. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Боголюбова около четырех часов утра. Причина возгорания пока неизвестна.