14:55 17.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских

Среди белого дня в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских, в результате чего пострадали три правоохранителя.

В Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских

Об этом говорится в сообщении полиции области.

Как отмечается, что к полицейским обратился 53-летний местный житель для встречи с участковым. Мужчина внезапно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. После чего, во время задержания он нанес ножевые ранения еще двум работникам полиции.

После инцидента правоохранители были доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о мере пересечения злоумышленнику.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.


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