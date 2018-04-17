В Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских

Об этом говорится в сообщении полиции области.

Как отмечается, что к полицейским обратился 53-летний местный житель для встречи с участковым. Мужчина внезапно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. После чего, во время задержания он нанес ножевые ранения еще двум работникам полиции.

После инцидента правоохранители были доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о мере пересечения злоумышленнику.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе задержали двоих местных жителей, которые на протяжении часа сообщали в правоохранительные органы два раза подряд о минировании Соборной площади, которого на самом деле не было.