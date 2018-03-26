Украинцев среди погибших во время пожара в Кемерово нет - МИД

Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, на данный момент консул в Новосибирске проверяет эту информацию, однако на данный момент информации о пострадавших или погибших украинцах нет.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье.

Как сообщал УРА-Информ, по последним данным число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков отметил, что из общего числа обнаруженных тел опознаны только 15 человек.