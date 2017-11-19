У берегов Испании провели очередную поисково-спасательную операцию

У побережья Испании спасатели обнаружили около 10 лодок с 600 мигрантами из Африки. Об этом передает DW.
Сообщается, что на протяжении суток испанские спасатели проводили поисковые работы африканских беженцев, которые стремились через Гибралтарский пролив попасть на европейский континент. Покамест точной информации о количестве спасенных или пострадавших не сообщается. Испанские власти подсчитали, что только в этом году в страну прибыло более 17,5 тыс африканских мигрантов, что вдвое превысило количество в 2016 году.
По оценкам Международной организации по миграции, только за 2017 год в Европу по морю прибыло около 337 тыс мигрантов, более трех тыс человек затонули во время опасного путешествия.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Средиземном море испанский военный корабль провел операцию по спасению 700 африканских беженцев.