У берегов Испании провели очередную поисково-спасательную операцию

Сообщается, что на протяжении суток испанские спасатели проводили поисковые работы африканских беженцев, которые стремились через Гибралтарский пролив попасть на европейский континент. Покамест точной информации о количестве спасенных или пострадавших не сообщается. Испанские власти подсчитали, что только в этом году в страну прибыло более 17,5 тыс африканских мигрантов, что вдвое превысило количество в 2016 году.

По оценкам Международной организации по миграции, только за 2017 год в Европу по морю прибыло около 337 тыс мигрантов, более трех тыс человек затонули во время опасного путешествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Средиземном море испанский военный корабль провел операцию по спасению 700 африканских беженцев.