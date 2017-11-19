09:49 19.11.2017 | Происшествия | Новости
100179441:roman

У берегов Испании провели очередную поисково-спасательную операцию

У побережья Испании спасатели обнаружили около 10 лодок с 600 мигрантами из Африки. Об этом передает DW.

У берегов Испании провели очередную поисково-спасательную операцию

Сообщается, что на протяжении суток испанские спасатели проводили поисковые работы африканских беженцев, которые стремились через Гибралтарский пролив попасть на европейский континент. Покамест точной информации о количестве спасенных или пострадавших не сообщается. Испанские власти подсчитали, что только в этом году в страну прибыло более 17,5 тыс африканских мигрантов, что вдвое превысило количество в 2016 году.

По оценкам Международной организации по миграции, только за 2017 год в Европу по морю прибыло около 337 тыс мигрантов, более трех тыс человек затонули во время опасного путешествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Средиземном море испанский военный корабль провел операцию по спасению 700 африканских беженцев.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив