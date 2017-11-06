Во Львове задержали женщину за убийство младенца - ФОТО

Горе-мать, которая избавилась от младенца, уже задержали, она дает показания. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

По словам полицейских, на мусорной свалке отеля "Катерина" на объездной дороге Львова был обнаружен труп младенца.

Полиция установила, что ребенка родила в отеле жительница Жовковского района. Труп младенца направлен на экспертизу, устанавливаются все причины смерти ребенка.

По данному факту начато уголовное следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области полицейские задержали 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка табуретом.