08:55 06.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове задержали женщину за убийство младенца - ФОТО

Во Львове правоохранители, пятого ноября, задержала 25-летнюю женщину по подозрению в убийстве новорожденного ребенка.

Во Львове задержали женщину за убийство младенца - ФОТО

Горе-мать, которая избавилась от младенца, уже задержали, она дает показания. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

По словам полицейских, на мусорной свалке отеля "Катерина" на объездной дороге Львова был обнаружен труп младенца.

Полиция установила, что ребенка родила в отеле жительница Жовковского района. Труп младенца направлен на экспертизу, устанавливаются все причины смерти ребенка.

По данному факту начато уголовное следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области полицейские задержали 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка табуретом.


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