07:29 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Колорадо неизвестный устроил стрельбу возле универмага, три человека погибли

В ночь на четверг, 2 октября, в американском штате Колорадо неизвестный мужчина устроил стрельбу возле универмага сети Walmart.

В Колорадо неизвестный устроил стрельбу возле универмага, три человека погибли

В результате происшествия три человека погибли. Как сообщает полиция, инцидент произошел в городе Торнтоне.

На месте происшествия погибли двое мужчин, еще одна женщина с травмами была отправлена в больницу. Однако врачам ее спасти не удалось, пострадавшая умерла от полученных травм.

На данный момент городская полиция никого не задержала. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Дании Копенгагене в ночь на среду, 1 ноября, неизвестный устроил стрельбу. В результате происшествия погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.


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