Возбуждено уголовное дело по факту драки "ультрас" в Днепре

Согласно информации службы, на стадионе "Днепр-Арена" между футбольными болельщиками возник конфликте на почве судейства во время матча команд "Днепр" и "Днепр-1". Футбольные фанаты "Днепра" набросились на сектор, где сидели болельщики "Днепра-1" и отобрали у них баннер, а самих зрителей побили.

В результате драки пострадал и президент клуба "Днепр-1", народный депутат Украины Юрий Береза. Общий итог на стадионном табло показал результат - 2:0 в пользу "Днепра".

Правоохранители вынуждены были вызвать дополнительный наряд в 120 человек и выставить его по периметру стадиона. Около 20 человек были травмированы, всем им была предоставлена своевременная медицинская помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы, который находится в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина.