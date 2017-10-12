13:42 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176147:roman

Возбуждено уголовное дело по факту драки "ультрас" в Днепре

Сотрудники полиции в Днепре открыли уголовное дело по факту драки болельщиков во время матча на городском стадионе. Об этом передает пресс-служба полиции Днепровской области.

Возбуждено уголовное дело по факту драки

Согласно информации службы, на стадионе "Днепр-Арена" между футбольными болельщиками возник конфликте на почве судейства во время матча команд "Днепр" и "Днепр-1". Футбольные фанаты "Днепра" набросились на сектор, где сидели болельщики "Днепра-1" и отобрали у них баннер, а самих зрителей побили.

В результате драки пострадал и президент клуба "Днепр-1", народный депутат Украины Юрий Береза. Общий итог на стадионном табло показал результат - 2:0 в пользу "Днепра".

Правоохранители вынуждены были вызвать дополнительный наряд в 120 человек и выставить его по периметру стадиона. Около 20 человек были травмированы, всем им была предоставлена своевременная медицинская помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы, который находится в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив