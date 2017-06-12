14:55 12.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области младенец погиб в ДТП

Сегодня на Львовщине произошла авария, в результате которой погиб семимесячный ребенок, а еще четыре человека получили повреждения.

В Львовской области младенец погиб в ДТП

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во Львове.

В сообщении говорится, что водитель автомобиля Шевроле Нива не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Мазда-626.

Отмечается, что в результате ДТП семимесячный сын водителя Мазды погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля и его жена госпитализированы с травмами, а еще двум детям – трехлетнему мальчику и девятилетней девочке медики оказали помощь на месте.

В данный момент по факту ДТП открыто уголовное производство.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня на Хмельниччине в аварии погиб один человек, двое пострадавших.


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