19:05 11.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Грузии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Грузии в воскресенье, 11 июня, грузовой автомобиль врезался в поезд.

В Грузии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В результате аварии пострадал водитель машины и пассажир. Как сообщает "Грузия Online", дорожно-транспортное происшествие произошло на участке железной дороги Гори-Никози. После столкновения поезд сошел с рельс.

Скорая помощь увезла в одну из клиник Гори водителя грузовика, который сломал ногу, и пассажира. Врачи заверили, что из жизни опасность не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и экстренные службы, которые при помощи специальной техники пытаются вернуть поезд на рельсы. Правоохранители открыли уголовное дело Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, вызвавшее нанесение ущерба здоровью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луцке на улице Гнидавського случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали по меньшей мере десяти человек.


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