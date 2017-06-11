18:25 11.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области произошло масштабное ДТП, пострадали 10 человек - ФОТО

В Луцке на ул.Гнидавський случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек.

В Ровенской области произошло масштабное ДТП, пострадали 10 человек - ФОТО

Об инциденте сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук.

Согласно ее словам, маршрутка с пассажирами врезалась в столб.

В свою очередь очевидцы аварии утверждают, что водитель маршрутки зацепил тротуар у него лопнуло колесо. В результате автобус врезался в столб и разбил забор. 

На данный момент  10 пассажиров госпитализировали в местную больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Амстердаме возле вокзала неизвестный мужчина при попытке скрыться от местной полиции наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек.


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