В Ровенской области произошло масштабное ДТП, пострадали 10 человек - ФОТО

Об инциденте сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук.

Согласно ее словам, маршрутка с пассажирами врезалась в столб.

В свою очередь очевидцы аварии утверждают, что водитель маршрутки зацепил тротуар у него лопнуло колесо. В результате автобус врезался в столб и разбил забор.

На данный момент 10 пассажиров госпитализировали в местную больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Амстердаме возле вокзала неизвестный мужчина при попытке скрыться от местной полиции наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек.