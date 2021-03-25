Общество Происшествия

«Поймали» пенсионерку и довели до слез: 50-летнюю дончанку обвиняют в шпионаже для СБУ

При допросе перед камерой женщина плачет

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На временно оккупированных территориях украинского Донецка местные «правоохранители» задержали 50-летнюю жительницу. Они обвиняют ее в том, что она «сливала СБУ» списки членов НВФ, которые воюют за местную «народную милицию». Так называемое «расследование» опубликовал местный блогер Вадим Топалов, передает УРА-Информ.

Стало известно, что задержанной оказалась 50-летняя жительница Донецка — Татьяна Журавлева. Женщина работала уборщицей в одной из военных частей. Помимо этого, женщина занималась и помощью бездомным животным.

«В Украине, где та регулярно получала пенсионные выплаты, ее завербовала СБУ», — сказано в сообщении.

При этом, какие-либо доказательства вербовки со стороны боевиков не приводится.

Также во время допроса перед камерой женщина расплакалась и сказала, что «виновата только она».

«За все, что я сделала, буду отвечать только я», — сказала Татьяна Журавлева.

Ранее стало известно, что различные блогеры и СМИ и ОРДЛО продолжают делиться «инсайдами» по поводу того, когда якобы украинская армия пойдет в наступление на Донбассе. Сначала сообщалось, что это произойдет 15 марта, а потом и 18 числа первого месяца весны, теперь же появилась новая дата.

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