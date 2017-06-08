В Индии на фабрике пиротехники прогремел взрыв, 25 человек погибли

После взрыва начался пожар. В результате инцидента на месте происшествия погибли 25 человек. Еще около восьми человек получили травмы.

Как сообщается агентство Times of India, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По данным журналистов, взрыв произошел около трех часов дня в округе Балагхат на фабрике, расположенной в пяти километрах от одноименного окружного центра.

В момент происшествия на фабрике находились около 40 работников, большинство из них женщины. При этом в полиции заявили, что в результате взрыва часть здания обрушилась, заблокировав людей внутри фабрики.

Спасательные работы проводились до поздней ночи, причины взрыва до сих пор не установлены, проводится расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае произошел взрыв на фабрике пиротехники. ЧП случилось на фабрике, расположенной в городе Ичунь, в 150 километрах от границы с Россией.