В Индии на фабрике пиротехники прогремел взрыв, 25 человек погибли

В индийском штате Мадхья-Прадеш в среду, 7 июня, на фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв.
После взрыва начался пожар. В результате инцидента на месте происшествия погибли 25 человек. Еще около восьми человек получили травмы.
Как сообщается агентство Times of India, пострадавшие находятся в критическом состоянии.
По данным журналистов, взрыв произошел около трех часов дня в округе Балагхат на фабрике, расположенной в пяти километрах от одноименного окружного центра.
В момент происшествия на фабрике находились около 40 работников, большинство из них женщины. При этом в полиции заявили, что в результате взрыва часть здания обрушилась, заблокировав людей внутри фабрики.
Спасательные работы проводились до поздней ночи, причины взрыва до сих пор не установлены, проводится расследование.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае произошел взрыв на фабрике пиротехники. ЧП случилось на фабрике, расположенной в городе Ичунь, в 150 километрах от границы с Россией.