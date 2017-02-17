19-летний юноша напал на пенсионерку в Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Как отмечается, уроженец Песчанского района Винницкой области проник в домохозяйство пенсионерки. Там он применил физическое насилие к женщине и завладел ее сбережениями в сумме 5150 грн. Также юноша прихватил золотое кольцо и мобильный телефон пострадавшей.

По информации полиции, вскоре злоумышленник был задержан.

На данный момент подозреваемому объявлено подозрение в совершении особенно тяжкого преступления предусмотренного ч.3 ст.187 УК Украины и уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд. Также разбойнику грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю женщину.