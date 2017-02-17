09:57 17.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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19-летний юноша напал на пенсионерку в Винницкой области

За разбойное нападение на женщину 19-летнему юноше объявлено подозрение в Винницкой области. 

19-летний юноша напал на пенсионерку в Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Как отмечается, уроженец Песчанского района Винницкой области проник в домохозяйство пенсионерки. Там он применил физическое насилие к женщине и завладел ее сбережениями в сумме 5150 грн. Также юноша прихватил золотое кольцо и мобильный телефон пострадавшей. 

По информации полиции, вскоре злоумышленник был задержан. 

На данный момент подозреваемому объявлено подозрение в совершении особенно тяжкого преступления предусмотренного ч.3 ст.187 УК Украины и уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд. Также разбойнику грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю женщину.


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