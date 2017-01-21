В Мьянме боевики захватили в заложники около 40 туристов из Таиланда

Об этом сообщает местный телеканал Nation TV.

Как отмечаеся, туристическая группа удерживалась боевиками на территории национального округа Карен, который граничит на северо-западе с Таиландом.

"Заложников взяла этническая группа боевиков, состоящая из представителей народности карены. Они требовали от властей Таиланда в обмен на заложников освободить одного из своих членов, которого правоохранители королевства ранее задержали по обвинению в контрабанде беженцев", - говорится в сообщении.

В результате переговоров несколько заложников были освобождены.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Таиланде столкнулись две машины, погибли 25 человек.