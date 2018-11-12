13:30 12.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Премьер-министр успокоил всех получателей субсидий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит украинцев с "низкими доходами" не бояться платежек. Об этом он заявил в ходе заседания Рады регионального развития, которая прошла в понедельник, 12 октября.

 

Премьер-министр успокоил всех получателей субсидий

Премьер-министр подчеркнул, что правительство сделает все необходимое, чтобы в следующем, 2019 году, все малообеспеченные семьи были защищены.

“Я обращаюсь сегодня ко всем украинцам, которые имеют невысокие доходы - не волнуйтесь цен выплат. Все то, что нужно, заплатит государство и на ваших счетах это никак не отразится”, - уведомил глава Кабмина.

Гройсман также напомнил, что с 1 января уже начинается процесс монетизации субсидий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019. Глава государства также напомнил, что если это требование не учтут, он не подпишет проект бюджета. 


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