Премьер-министр успокоил всех получателей субсидий

Премьер-министр подчеркнул, что правительство сделает все необходимое, чтобы в следующем, 2019 году, все малообеспеченные семьи были защищены.

“Я обращаюсь сегодня ко всем украинцам, которые имеют невысокие доходы - не волнуйтесь цен выплат. Все то, что нужно, заплатит государство и на ваших счетах это никак не отразится”, - уведомил глава Кабмина.

Гройсман также напомнил, что с 1 января уже начинается процесс монетизации субсидий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019. Глава государства также напомнил, что если это требование не учтут, он не подпишет проект бюджета.