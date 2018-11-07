12:57 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207340:di

Минфин опубликовал информацию о деятельности госбанков

Министерство финансов Украины опубликовало данные о деятельности четырех государственных банков по состоянию на 1 октября 2018 года. Данные представлены как в собранном виде, так и по каждому банковскому учреждению отдельно.

Минфин опубликовал информацию о деятельности госбанков

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Информация была обнародован в рамках инициативы, объявленной в. о. Министра финансов  Оксаной Маркаровой,  о введении регулярного и детального отчета о деятельности банков государственного сектора.

В связи с этим  Минфин опубликовал информацию по каждому из четырех банков. В частности,  АО КБ “Приватбанк”, АБ ”Укргазбанк”, АО ”Укрэксимбанк”, АО ”Ощадбанк”. Данные представлены как отдельно, так и в агрегированным виде с учетом показателей государственных банков по сравнению с банковской системой Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Украины 1 ноября завершило выпуск еврооблигаций.Общая сумма вырученных денег составила два миллиарда долларов. 


Поделиться
Читайте также:
 
Под Кабмином активисты требуют создать Министерство ветеранов - ФОТО Проведение Россией "выборов" на Донбассе запустит новые санкции, - Порошенко Шахтеры вышли на протест в Луцке - ФОТО, ВИДЕО Минфин продал ОВГЗ на 1,2 миллиардов гривен
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив