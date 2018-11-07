Минфин опубликовал информацию о деятельности госбанков

Министерство финансов Украины опубликовало данные о деятельности четырех государственных банков по состоянию на 1 октября 2018 года. Данные представлены как в собранном виде, так и по каждому банковскому учреждению отдельно.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Информация была обнародован в рамках инициативы, объявленной в. о. Министра финансов Оксаной Маркаровой, о введении регулярного и детального отчета о деятельности банков государственного сектора.
В связи с этим Минфин опубликовал информацию по каждому из четырех банков. В частности, АО КБ “Приватбанк”, АБ ”Укргазбанк”, АО ”Укрэксимбанк”, АО ”Ощадбанк”. Данные представлены как отдельно, так и в агрегированным виде с учетом показателей государственных банков по сравнению с банковской системой Украины.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Украины 1 ноября завершило выпуск еврооблигаций.Общая сумма вырученных денег составила два миллиарда долларов.