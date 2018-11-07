Минфин опубликовал информацию о деятельности госбанков

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Информация была обнародован в рамках инициативы, объявленной в. о. Министра финансов Оксаной Маркаровой, о введении регулярного и детального отчета о деятельности банков государственного сектора.

В связи с этим Минфин опубликовал информацию по каждому из четырех банков. В частности, АО КБ “Приватбанк”, АБ ”Укргазбанк”, АО ”Укрэксимбанк”, АО ”Ощадбанк”. Данные представлены как отдельно, так и в агрегированным виде с учетом показателей государственных банков по сравнению с банковской системой Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Украины 1 ноября завершило выпуск еврооблигаций.Общая сумма вырученных денег составила два миллиарда долларов.