Нацбанк на понедельник немного понял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 5 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2813,2823 грн;
100 евро - 3211,9244 грн.
При этом регулятор установил на 5 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1117.498846;
Серебро - 13.069888;
Платина - 770.626470;
Палладий - 986.799869.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 ноября, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2815,7863 грн;
100 евро - 3208,0253 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.
Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.