07:00 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на понедельник немного понял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 5 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник немного понял курс гривны

100 долл - 2813,2823 грн;

100 евро - 3211,9244 грн.

При этом регулятор установил на 5 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1117.498846;

Серебро - 13.069888;

Платина - 770.626470;

Палладий - 986.799869.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 ноября, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2815,7863 грн;

100 евро - 3208,0253 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.


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