Нацбанк на четверг поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 1 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2811,8832 грн;
100 евро - 3182,4894 грн.
При этом регулятор установил на 1 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1100.851159;
Серебро - 13.040792;
Платина - 755.778582;
Палладий - 978.172732.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 31 октября, 2018 г официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2816,4437 грн;
100 евро - 3202,8598 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.
Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.