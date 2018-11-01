07:00 01.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на четверг поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 1 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на четверг поднял курс гривны

100 долл - 2811,8832 грн;

100 евро - 3182,4894 грн.

При этом регулятор установил на 1 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1100.851159;

Серебро - 13.040792;

Платина - 755.778582;

Палладий - 978.172732.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 31 октября, 2018 г официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2816,4437 грн;

100 евро - 3202,8598 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.


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