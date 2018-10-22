07:45 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Записывать в бюджет расходы, под которые нет доходов нельзя, - Гройсман

Заложенный Кабинетом Министров Украины дефицит государственного бюджета на 2019 должен быть стабилен.

Записывать в бюджет расходы, под которые нет доходов нельзя, - Гройсман

Он не должен иметь лишних наращиваний, которые не подтверждены доходной частью проектом сметы. Об этом в воскресенье вечером, 21 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также пояснил, что записать можно и десять миллионов под которые нет доходов, но этом будет чистый дефицит. Премьер также обратил внимание на то, что желание некоторых политиков раздуть бюджет будет, поскольку впереди две предвыборные кампании.

Но выборы выборами, а интересы государства и людей должны быть во главе, - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман пояснил, что Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта. В связи с чем правительство вынуждено было выполнить его условие и повысить цену на газ.


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