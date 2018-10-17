Глава Кабмина призывает местные власти финансировать медицину

Фельдшерско-акушерские пункты, городские и районные больницы не подчиняются правительству. Об этом в среду, 17 октября, на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул, что на эти ведомства отвечает местная власть. Мы помогаем субвенциями, разрабатываем программы развития медицины на местах. Но важно, чтобы и средства из децентрализации на местах вкладывали в медицину, - отметил Гройсман.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько средств правительство выделит на экстренную медицину. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун, эта сумма составит около миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, приоритетом Минздрава в 2019 году будет старт реформы экстренной медицинской помощи. В следующем году министерство начинает первый этап реформы, которая стартует в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и в Киеве.