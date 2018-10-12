Минэкономразвития утвердило план монетизации субсидий на 2019 год

Отмечается, что субсидия для жилых домов будет проходить в три этапа.

Первый этап должен начаться 1 января 2019 г. и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период следующего года.

На третьем этапе - ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

Кроме того, согласно законопроекту, Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте государственного бюджета на 2019 г. субвенции на программы Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению, и Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины принял решение о начале монетизации субсидий с начала отопительного сезона. С 1 мая изменились правила начисления субсидий. Соответсвущая информация была опубликована на сайте Кабмина. Теперь их будут получать не в виде уменьшения платы за коммунальные услуги, а в качестве “живых” денег.