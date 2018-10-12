Минэкономразвития утвердило план монетизации субсидий на 2019 год

Министерство экономического развития утвердило план госбюджета на 2019 год, в котором предусмотрено 55,1 млрд грн субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий. Как сообщается на сайте ведомства, такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий.
Отмечается, что субсидия для жилых домов будет проходить в три этапа.
Первый этап должен начаться 1 января 2019 г. и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.
На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период следующего года.
На третьем этапе - ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.
Кроме того, согласно законопроекту, Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте государственного бюджета на 2019 г. субвенции на программы Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению, и Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины принял решение о начале монетизации субсидий с начала отопительного сезона. С 1 мая изменились правила начисления субсидий. Соответсвущая информация была опубликована на сайте Кабмина. Теперь их будут получать не в виде уменьшения платы за коммунальные услуги, а в качестве “живых” денег.