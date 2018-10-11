10:32 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100205430:nastya

Газ для украинцев будет дороже на 25%, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в 2019 году все выданные субсидии и распределенные тарифы были заложены госбюджетом, поэтому их стоимость вырастет на 25%.

Газ для украинцев будет дороже на 25%, - Рева

Согласно прогнозам Нацбанка, более чем на 25% вырастут тарифы на газ для населения. Сейчас ожидаются субсидии за октябрь и ноябрь, после чего станет ясно, хватит ли заложенных денег.

"Я себе прогнозирую таким образом, что даже если сейчас будет повышена цена на газ, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг не сможет со следующего дня поднять тарифы на горячую воду или тепло, там по закону существует определенный временной лаг", - сказал министр.

Также Рева уточнил, что средствами по субсидиям распоряжается не Минсоцполитики, а Минфин. Он осуществляет финансирование этой программы и указывает, сколько им нужно спланировать средств.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно прогнозу Национального банка Украины тарифы на газ для населения повысятся на 25%. Вместе с тем значительного уменьшения количества субсидиантов в Украине не предвидится.


Поделиться
Читайте также:
 
Весь мир отмечает день девочек Интенсивность взрывов под Ичней уменьшилась - ГосЧС На Херсонщине неизвестные обстреляли автомобиль, двое раненных Двое депутатов попали под прицел САП
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив