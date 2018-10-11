Газ для украинцев будет дороже на 25%, - Рева

Согласно прогнозам Нацбанка, более чем на 25% вырастут тарифы на газ для населения. Сейчас ожидаются субсидии за октябрь и ноябрь, после чего станет ясно, хватит ли заложенных денег.

"Я себе прогнозирую таким образом, что даже если сейчас будет повышена цена на газ, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг не сможет со следующего дня поднять тарифы на горячую воду или тепло, там по закону существует определенный временной лаг", - сказал министр.

Также Рева уточнил, что средствами по субсидиям распоряжается не Минсоцполитики, а Минфин. Он осуществляет финансирование этой программы и указывает, сколько им нужно спланировать средств.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно прогнозу Национального банка Украины тарифы на газ для населения повысятся на 25%. Вместе с тем значительного уменьшения количества субсидиантов в Украине не предвидится.