"Укргаздобыча" увеличила природное топливо на 87 млн кубометров

Об этом свидетельствуют оперативные данные компании.

Сообщается, что в прошлом месяце компания вышла на максимальный среднесуточный показатель добычи с 2009 года - 42 млн 950 тыс. куб. м. Кроме того, в сентябре "Укргаздобыча" провела 22 операции по интенсификации. В частности, в течении месяца передано из бурения семь скважин, а также введены в эксплуатацию такое же количество новых скважин.

По данным компании, с недавнего времени было введено в эксплуатацию современную установку комплексной подготовки газа на Безпалевскому месторождении мощностью до 350 млн куб. м голубого топлива в год.

Как подчеркнул председатель правления Укргаздобыча Олег Прохоренко, к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать голубое топливо.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Египет заявил о выходе на самообеспечение по газу. Такое решение было принято в связи с тем, что на сегодняшний день добыча газа в стране вышла на уровень самообеспечения.