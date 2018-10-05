"Укргаздобыча" увеличила природное топливо на 87 млн кубометров

Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" за январь-сентябрь 2018 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 87 млн куб. м до 11 млрд 427 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные компании.
Сообщается, что в прошлом месяце компания вышла на максимальный среднесуточный показатель добычи с 2009 года - 42 млн 950 тыс. куб. м. Кроме того, в сентябре "Укргаздобыча" провела 22 операции по интенсификации. В частности, в течении месяца передано из бурения семь скважин, а также введены в эксплуатацию такое же количество новых скважин.
По данным компании, с недавнего времени было введено в эксплуатацию современную установку комплексной подготовки газа на Безпалевскому месторождении мощностью до 350 млн куб. м голубого топлива в год.
Как подчеркнул председатель правления Укргаздобыча Олег Прохоренко, к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать голубое топливо.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Египет заявил о выходе на самообеспечение по газу. Такое решение было принято в связи с тем, что на сегодняшний день добыча газа в стране вышла на уровень самообеспечения.