В августе подешевели продукты и одежда, а стоимость коммуналки поднялась

Такие данные в понедельник, 10 сентября, опубликовала Государственная служба статистики. По информации ведомства цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 0,6%, на одежду и обувь снизились на 2,6%, на жилищно-коммунальные услуги повысились на 0,5%, на услуги, связанные со здравоохранением, повысились на 0,1%, на образование повысились на 0,1%.

По сравнению с августом 2017 года в августе 2018 года потребительские цены повысились на 9,0%.

Базовая инфляция в августе-2018 составила 0,1% после "минус" 0,1% в июле, а по итогам восьми месяцев она достигла 3,5%.

В годовом измерении рост базового индекса замедлился до 8,7% с 8,8% по итогам июля и 9% – по итогам июня.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Цены на рыбу и рыбопродукты, сало, масло снизились на 0,4-0,2%.

В то же время на 6% подорожали яйца, на 1,1-0,3% - продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в том числе на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% состоялся главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию - на 1,2%, на содержание домов и придомовых территорий - на 0,9%, водоснабжение - на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей - на 1,6%, топлива и масел – на 1,1%

Напомним как сообщал УРА-Информ, потребительские цены в Украине в июле текущего года снизились на 0,7%. Вместе с тем, с начала года их рост составил 3,6%. По данным Госстат, в годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) инфляция замедлилась до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая. Базовая инфляция в июле-2018 также снизилась до "минус" 0,1% с нуля в июне.