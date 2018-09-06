Глава НБУ рассказал об ожиданиях от переговоров с МВФ

Глава Национального банку Украины Яков Смолий заявил, что надеется на положительный результат переговоров с Международным валютным фондом после завершения работы миссии.
Соотвествующие заявление он сделал на брифинге, шестого сентября.
По его словам, на сегодняшний день стартовала миссия МВФ, после чего украинская сторона рассчитывает на положительный результат от переговоров с фондом.
Вместо с тем Смолий не уточнил, на какой размер транша от МВФ стоит надеяться украинскому государству.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом сегодня шестого сентября начали свои работы в Киеве. Перед миссией стоят главные задачи по вопросам финансирования от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.