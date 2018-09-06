15:58 06.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава НБУ рассказал об ожиданиях от переговоров с МВФ

Глава Национального банку Украины Яков Смолий заявил, что надеется на положительный результат переговоров с Международным валютным фондом после завершения работы миссии. 

Глава НБУ рассказал об ожиданиях от переговоров с МВФ

Соотвествующие заявление он сделал на брифинге, шестого сентября.

По его словам, на сегодняшний день стартовала миссия МВФ, после чего украинская сторона рассчитывает на положительный результат от переговоров с фондом.

Вместо с тем Смолий не уточнил, на какой размер транша от МВФ стоит надеяться украинскому государству.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом сегодня шестого сентября начали свои работы в Киеве. Перед миссией стоят главные задачи по вопросам финансирования от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.


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