11:37 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 78 долларов за баррель

Во вторник, четвертого сентября, фьючерсы на североморскую марку Brent находятся выше отметки 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Нефть Brent торгуется выше 78 долларов за баррель

Так, по состоянию на 11:20 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,57 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Примечательно, что уровень производства нефти в этих странах ОПЕК в августе достиг максимума 2018 года - 32,79 млн баррелей в сутки. Эксперты на рынке отмечают высокую вероятность подхода нефти к отметке 80 долларов за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава США Дональд Трамп договорился с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом об увеличении добычи нефти в Персидском заливе.

В ходе телефонного разговора стороны договорились сохранять стабильность на нефтяном рынке. США из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле вынуждены обратиться в руководству Саудовской Аравии, чтобы увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери на рынках Южной Америки.


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