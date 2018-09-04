Нефть Brent торгуется выше 78 долларов за баррель

Так, по состоянию на 11:20 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,57 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Примечательно, что уровень производства нефти в этих странах ОПЕК в августе достиг максимума 2018 года - 32,79 млн баррелей в сутки. Эксперты на рынке отмечают высокую вероятность подхода нефти к отметке 80 долларов за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава США Дональд Трамп договорился с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом об увеличении добычи нефти в Персидском заливе.

В ходе телефонного разговора стороны договорились сохранять стабильность на нефтяном рынке. США из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле вынуждены обратиться в руководству Саудовской Аравии, чтобы увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери на рынках Южной Америки.