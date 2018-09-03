Нацбанк на понедельник немного поднял курс гривны

100 долл - 2 824,6117 грн;

100 евро - 3290.9551 грн.

При этом регулятор установил на 3 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1095.981093;

Серебро - 13.317770;

Платина - 719.241866;

Палладий - 889.970994.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятниуцу, 31 августа, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2827,9437 грн;

100 евро - 3306,4318 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.