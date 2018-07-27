МВФ одобрил изменения в закон для запуска антикоррупционного суда

Представители Международного валютного фонда (МВФ) поприветствовали поправки в законодательную базу по созданию Высшего антикоррупционного суда Украины. Соотвествующие корректирование является одним из условий для выделения очередного платежа.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, законодательная база для Высшего антикоррупционного суда после вступления в силу недавно принятых поправок будет соответствовать обязательствам Украины по сотрудничеству с Фондом. При этом, не смотря на это, данного решения недостаточно для предоставления транша.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Конгресс США предлагает продолжить работу в сфере финансовой поддержки Украины в оборонном секторе в 2019 бюджетном году. Так, согласно докладу, предполагается, что будет предоставлена помощь на укрепление безопасности Украины на 250 млн долларов.