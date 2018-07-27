МВФ одобрил изменения в закон для запуска антикоррупционного суда

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, законодательная база для Высшего антикоррупционного суда после вступления в силу недавно принятых поправок будет соответствовать обязательствам Украины по сотрудничеству с Фондом. При этом, не смотря на это, данного решения недостаточно для предоставления транша.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Конгресс США предлагает продолжить работу в сфере финансовой поддержки Украины в оборонном секторе в 2019 бюджетном году. Так, согласно докладу, предполагается, что будет предоставлена помощь на укрепление безопасности Украины на 250 млн долларов.