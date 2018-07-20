НБУ оценил, сколько украинских денег в ПИИ

Речь идет о так называемых round tripping инвестициях, что означает вывод резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну в виде ПИИ.

Как отметили в НБУ, для этого регулятор проанализировал все инвестиции за последние семь лет и выделены случаи, в которых конечным контролирующим инвестором является резидент Украины.

Таким образом, Нацбане установил, что такая сумма составляет 7,9 миллиардов долларов, а это 22% от общего объема притока прямых иностранных инвестиций в Украину за этот период, тогда как всего было инвестировано 35,9 миллиардов долларов.

При этом более 80% таких инвестиций были направлены в предприятия реального сектора.

По данным НБУ, наибольшие объемы такого инвестирования наблюдались в течение 2010-2013 годов. В это время они в среднем обеспечивали около трети чистого притока ПИИ в Украину, тогда как в 2016-2017 годах - составляли лишь 6,9%, а в 2014-2015 годах наблюдался чистый отток средств из Украины по таким операциям.

В 2017 году поступления таких ПИИ составляли 270 миллионов долларов или 10,4% всех инвестиций в Украину.

Основными странами, через которые осуществлялось такое инвестирование, были Кипр (около половины от общего объема таких инвестиций), Нидерланды, Швейцария и Австрия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале текущего года немного ускорился. В первом квартале ВВП составлял 3,1%, а во втором - 3,2%. Такую оценку в пятницу утром, 20 июля, обнародовал Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете вечером в четверг.