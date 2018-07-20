10:59 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине растет молодежная безработица - НБУ

Несмотря на восстановление украинской экономики после кризиса, уровень безработицы в стране остается на достаточно высоком.

В Украине растет молодежная безработица - НБУ

 

 

Если в в 2016 году уровне безработицы составлял 9,3%, то в 2017 году - 9,5%. Такие данные в пятницу утром, 20 июля, опубликовал Национальный банк Украины в своем ежеквартальном "Инфляционном отчете" за июль 2018 года.

При этом по данным регулятора, длительная безработица имеет негативные последствия как для отдельных лиц, так и для экономики в целом из-за потери человеческого капитала, сокращения частного потребления, негативного влияния на будущий уровень заработной платы и многочисленные социальные последствия.

Как отметил НБУ, все эти проблемы присущи молодежной безработице, поскольку, как показывают исследования, молодежь - одна из наиболее уязвимых категорий населения на рынке труда.

Высокий уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 24 года обусловлен тем, что значительная часть молодых людей в таком возрасте не имеет необходимых профессиональных навыков, опыта работы, отвечающих требованиям работодателей,- считают в Нацбанке.

По данным регулятора на данный момент в Украине среди молодых людей преобладает доля экономически неактивной молодежи. В 2017 году она составляла почти 65,6%, поскольку значительная их часть в таком возрасте учится.

В то же время в 2017 году количество безработной молодежи составляло более 15% всего безработного населения Украины и 18,9% экономически активного населения соответствующего возраста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата, в марте 2018 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентных пункта до 1,4%.


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