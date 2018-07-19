Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО

В Украине начали серийно производить боеприпасы по стандартам НАТО.
В городе Шостка Сумской области на предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс", входящий в состав "Укроборонпрома", совместно с заводом "Кузница на Рыбацкой" начали производить боеприпасы для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40.
Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг,19 июля, на сайте "Укроборонпром",
это граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 миммлиметров, что соответствует установленному в НАТО стандарта боеприпасов до автоматических гранатометов.
Сообщается также, что завод освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучению личного состава.
Также осваивается производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный концерн "Укроборонпром" инициирует создание рабочей группы по разработке новой редакции Закона Украины "О Государственном оборонном заказе".