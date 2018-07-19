08:58 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО

В Украине начали серийно производить боеприпасы по стандартам НАТО.

Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО

В городе Шостка Сумской области на предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс", входящий в состав "Укроборонпрома", совместно с заводом "Кузница на Рыбацкой" начали производить боеприпасы для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40.

Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг,19 июля, на сайте "Укроборонпром",

это граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 миммлиметров, что соответствует установленному в НАТО стандарта боеприпасов до автоматических гранатометов.

Сообщается также, что завод освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучению личного состава.

Также осваивается производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный концерн "Укроборонпром" инициирует создание рабочей группы по разработке новой редакции Закона Украины "О Государственном оборонном заказе".


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