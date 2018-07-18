Отдельные условия перехода на цифровое телевещание для зоны ООС будут введены после 31 августа

Соответствующее решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании. Согласно документу, это позволит определить условия перехода от аналогового к цифровому вещанию на отдельных административно-территориальных единицах, а также будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины.

Кроме того, по мнению министров, постановление обеспечит комфортный переход для действующих пользователей РЧР в диапазоне частот 2400-2483,5МГц и позволит избежать влияния радиопомех.

В пояснительной записке к документу также подчеркивается, что внесенные изменения позволят в указанной полосе радиочастот пользоваться любым каналом с соответствующей шириной полосы на основании лицензии на пользование РЧР во всей выделенной полосе радиочастот неограниченным кругом пользователей для построения беспроводных локальных сетей доступа к интернету.

В то же время новые нормы будут работать только при условии использования оборудования, которое обеспечивает адаптивный выбор свободного канала и методов ослабления влияния помех в условиях общего пользования спектром.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что при внедрении цифрового вещания не должны пострадать региональные телеканалы, не имеющие цифровой лицензии.

Напомним, как сообщал УРА-Инфоорм, Кабмин продлил действие аналогового телевещания в Украине до 31 августа 2018 года для всех областей кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.